مصرع طفل صدمه قطار ووفاة طفلة في حادث سير بسوهاج

لقي طفل مصرعه، بعد أن صدمه قطار، اليوم، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان قرية «برديس»، دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، كما لقيت طفلة مصرعها، صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الزراعي بدائرة مركز طما، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وفاة طفل صدمه قطار

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغا بوفاة طفل بمزلقان قرية برديس إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث.

تبين من المعاينة والفحص وفاة «السيد.م.ا»، 11 سنة، يقيم بناحية منشأة برديس، وتبين اصطدام قطار بالطفل أثناء عبوره لشريط السكة الحديد، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع الطفلة رهف

تبلغ لمركز شرطة طما شمال سوهاج، بوصول الطفلة «رهف.ر.ش»، 12 سنة، تلميذة وتقيم بناحية دائرة مركز طما إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، جراء حادث سيارة، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدها «رفعت.ش.م»، 58 سائق، يقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء عبور ابنته المذكورة للطريق بذات الناحية، إصطدمت بـها سيارة «ملاكي»، قيادة «أنطنيوس. ج. د»، 21 سنة عامل، ويقيم بأسيوط، ما نتج عنه وفاته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، بسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفلة تعبر الطريق أمامه ولم يستطع مفاداتها، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.