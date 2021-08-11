أستاذ باطنة: فترة حضانة «دلتا» أقل من باقي السلالات.. من يومين إلى خمسة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، إن متحور دلتا وصل إلى نحو 80% أو 90% من دول العالم، ما يعني أن معظم الإصابات في الفترة الأخيرة من هذا المتحور، وهو له خصائص مختلفة تجعل معدلات انتشاره أعلى، وفي السلالات السابقة كان المصاب ينقل العدوى إلى 3 أشخاص فقط، ولكن في سلالة دلتا هناك دراسات أن الشخص يمكن أن ينقل العدوى إلى 6 أو 10 أشخاص.

فترة حضانة الإصابة بدلتا

وأضاف «عقبة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الأربعاء، أن فترة الحضانة بعد الإصابة بمتحور دلتا تكون أقل وأعراضه مشابهة لأعراض الأنفلونزا، الأمر الذي يدفع لعدم الاهتمام بالعزل، وبالتالي نقل العدوى إلى الآخرين، موضحًا أن فترة الحضانة في السلالات السابقة كانت من يومين إلى 15 يوميًا، ولكن في دلتا من يومين إلى خمسة أيام، وشدة الإصابة تكون أعلى، ما يرفع عدد الإصابات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات.

التفرقة بين دلتا والأنفلونزا

وشدد رئيس قسم الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، على أن التفرقة بين الإصابة بالأنفلونزا وسلالة دلتا تحدث في المعامل، مشيرًا إلى أن الإصابة بكورونا تؤدي إلى ضيق تنفس، مناشدًا المواطنين بالحصول على اللقاحات لتقليل معدل الانتشار والتخفيف من الإصابة وواحتمالية نقل العدوى.

زيادة طفيفة في الإصابات

وعن الوضع في مصر، قال إن الأسبوع الماضي شهد زيادة طفيفة في إصابات فيروس كورونا اليومية، وهي مؤشر وجرس إنذار حتى ننتبه ونهتم حتى لا تحدث أي زيادة كبيرة في الأعداد اليومية، لافتًا إلى أن الدول الأخرى يوجد بها زيادات في الإصابات وهذا يدفع إلى تنبيه المواطنين لما يمكن أن يحدث.

سبب الزيادة في إصابات كورونا

وأوضح أن الزيادة الطفيفة التي حدثت بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، و«الناس بتفكر وكأن كورونا انتهت، وهناك تراخي في أساليب الوقاية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته»، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا للتماشي مع الوضع الحالي، وتوجد تجهيزات واستعدادات في المستشفيات.