العثور على جثة عامل في ترعة بالدقهلية

عثر أهالي منية النصر بمحافظة الدقهلية على جثة عامل طافية بمياه ترعة «البحر الصغير» يرتدي ملابسه كاملة، وتبين أن الجثة لشخص يقيم بقرية ميت السودان مركز دكرنس، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التي دفعت بقوات الإنقاذ النهري إلي المكان وانتشلت الجثة الطافية وتم نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ورود بلاغا بالعثور علي جثة طافية

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا إلى مأمور مركز شرطة منية النصر بالعثور على جثة شخص طافية بمياه ترعة البحر الصغير المار أمام قرية الطاهري، بدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث مركز منية النصر، وقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان العثور علي الجثة، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

التعرف علي الجثة

وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو «أحمد س. ع. ع.»، 47 سنة عامل، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد إصابات ظاهرية.

وبسؤال شاهد الواقعة ويدعي «عبد الغني ا. ا.»، 34 سنة عامل، في محضر الشرطة، قرر أنه حال قيامه بتجميع الخردة ومروره بالمكان شاهد جثمان المتوفي فقام بالإبلاغ، وجاري استدعاء أهل المتوفي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2498 إداري منية النصر وجاري العرض النيابة العامة.