كيفية استخراج القيد العائلي أون لاين وشروط الحصول عليه.. بـ78.4 جنيه

تتيح وزارة الداخلية العديد من الخدمات التي يمكن للمواطن استخراجهًا إلكترونيًا، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، للتيسير والتسهيل على المواطنين، بدلًا من مشقة الانتقال للأماكن التي تقدم هذه الخدمات للجمهور، وبينها كيفية استخراج القيد العائلي أون لاين، وهي الخدمة التي تتيحها الوزارة عبر موقعها أو تطبيق الوزارة على الهاتف المحمول مقابل رسوم 64 جنيهًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كيفية استخراج القيد العائلي أون لاين والخطوات المطلوبة وفقًا لموقع وزارة الداخلية على النحو التالي:

شروط استخراج القيد العائلي أون لاين

ويشترط لاستخراج القيد العائلي إلكترونيًا أن يكون تم استخراجه سابقًا بصورة مطبوعة، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:

1. أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

2. أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

3. أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صله قرابة حتى الدرجة الثانية «أب - أم - أخ - أخت».

4. يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة «زوج - زوجة - أبناء».

5. أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

6. حال وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

7. حال وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

8. حال وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

كيفية استخراج القيد العائلي أون لاين

- الدخول على موقع وزارة الداخلية https://cso.moi.gov.eg ثم الضغط على خدمات الأحوال المدنية، واختيار خدمة «استخراج القيد العائلي المميكن»، ويسجل المواطن الدخول بحساب يتم تفعيله على الموقع.

- استيفاء البيانات الخاصة بمقدم الطلب عن طريق إدخال درجة القرابة لمقدم الطلب والاسم واسم الأم والرقم القومي لمقدم الطلب، ثم إدخال عنوان مقدم الطلب الذي سيتم تسليم الطلب عليه.

- اختر طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي «فيزا بنك مصر - مدفوعة فوري - فيزا بنوك أخرى» وقيمتها 64 جنيهًا، تضاف إليها 12 جنيهًا خدمة توصيل للمنزل إضافة إلى 2.4 جنيه خدمة التحصيل الإلكتروني ليصبح المبلغ الإجمالي 78.4 جنيه، ثم اضغط على «إرسال الطلب».