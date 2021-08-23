معلومات عن آية محمد الأولى على ثانوية الكويت بعد تكريم «مكرم» لها

بعد حصولها على المركز الأول في الثانوية العامة بالقسم الديني بدولة الكويت، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الطالبة آية محمد، لتكريمها وتهنئتها على نجاحها كنموذج للطلاب المصريين الأوائل في الكويت، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الطالبة المكرمة في السطور التالية:

1) حاصلة على مجموع 100% في الثانوية العامة.

2) درست بالقسم الديني بالمعهد الديني الثانوي بنات بالفروانية.

3) التحقت في البداية بالتعليم العام حتى الصف الخامس ثم انتقلت بعدها إلى التعليم الديني.

4) حصلت على المراكز الأولى في السنوات التعليمية السابقة .

5) سوف تستكمل دراستها الجامعية في دولة الكويت.

6) قررت الالتحاق بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية.

7) قدم وزير التربية الكويتي الدكتورعلي فهد المضيف، التهنئة إليها في بث مباشر عبر تليفزيون دولة الكويت، معلناً حصولها على المركز الأول بمجموع 100%.

وجاء تكريم الوزيرة للطالبة آية محمد، ضمن مجموعة من التكريمات التي تقوم بها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج منذ فترة، وذلك ضمن مبادرة «أطفالنا نجوم بالخارج»، وتهدف إلى الاحتفاء بأبناء مصر المتفوقين في مجالات مختلفة سواء مجالات علمية أو رياضية أو فنية لأبناء المصريين حول العالم.

وكانت وزارة الهجرة، قد أطلقت عددا من المبادرات في الفترة الأخيرة، كان أبرزها مبادرة « اتكلم عربي » للأطفال المصريين في الخارج من الجيلين الرابع والخامس، كان آخرها كرنفال شارك فيه 70 طفلاً من أنحاء العالم، حيث تضمن الكرنفال العديد من الألعاب والمسابقات التي تشرح العادات والتقاليد المصرية للأطفال، ليصبحوا مطلعين على الثقافة المصرية وعلى ارتباط وثيق بها.

كما دشنت الوزارة تطبيقاَ يحمل اسم المبادرة «اتكلم عربي»، مطالبة الأطفال بتحميله والتعامل من خلاله لتحقيق الهدف من المبادرة، وهو التطبيق الذي لاقى رواجاً بين العائلات المصرية المقيمة في الخارج.