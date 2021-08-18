نبيلة مكرم عن الأولى أدبي بالثانوية العامة: هتبقى وزيرة

عبرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن سعادتها البالغة بالطالبة فريدة مؤمن إبراهيم، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2021 شعبة الأدبي.

وقالت «نبيلة» في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بنات مدرسة سانت جان إنتيد فخورة جدا بابنتي فريدة مؤمن إبراهيم الأولى أدبي على مستوى الجمهورية»، وأشادت بأسرة الطالبة التي التقت بهم اليوم.

نبيلة مكرم: الأولى على أدبي تأمل الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وعن رغبة الطالبة «فريدة»، أكدت وزيرة الهجرة أنها تأمل في الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: «وإن شاء الله بكرة تكون برضه وزيرة»، وأشادت بمستوى المدرسة والتي تخرجت منها وبطاقم المعلمين فيها.

شوقي: إعلان جدول امتحانات الدور الثاني للطلاب خلال أيام

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن أمس، أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة 2021 في الشعبتين العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» والأدبية، وكذلك نسبة النجاح والتي بلغت 74%، مؤكداً أن دفعة الثانوية العامة لهذا العام مميزة وتاريخية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة حرصت على عقد امتحانات على مستوى متميز وقياس مهارات الطلاب الأساسية، موضحا أن الامتحانات عقدت ورقيا بنظام البابل شيت من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة عادت هيبتها، مؤكدا أن المجاميع «هترجع زي زمان»، موضحا أن المجاميع الحالية تعبر عن مستويات الطلاب، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الدور الثاني للطلاب خلال أيام.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثاني تبدأ يوم 4 سبتمبر المقبل ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مؤكداً أنه هناك ما يقرب من 160 ألف طالب يؤدون امتحان الدور الثاني، لافتاً إلى أن التظلمات ستتم لأول مرة إلكترونياً: «الامتحانات اتصححت إلكتروني يبقى التظلمات إلكتروني».