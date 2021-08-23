في الجزائر.. حرائق الغابات التهمت 5 آلاف هكتار والضحايا 90 شخصًا

أعلنت السلطات الجزائرية، أول حصيلة لخسائر حرائق الغابات التي اندلعت في البلاد أوائل أغسطس الجاري، والتهمت الحرائق نحو 5 آلاف هكتار من أشجار الغابات أغلبها من الزيتون.

واندلعت حرائق الغابات في الجزائر في 26 من إجمالى 58 ولاية في الجزائر، وبحسب تقارير للسلطات المحلية ووزارة الدفاع بلغ إجمالى ضحايا الحرائق 90 شخصًا على الأقل، بينهم 33 جنديا.

الحرائق التهمت 5 آلاف هكتار

وفي التفاصيل، التهمت الحرائق التي اجتاحت شمال الجزائر منتصف أغسطس في إتلاف أكثر من 5000 هكتار من الأشجار المثمرة غالبيتها من أشجار الزيتون في ولاية تيزي وزو، بالإضافة إلى 19 ألف رأس من الحيوانات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضحت مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيزي وزو، أنه من بين 5193 هكتارا من الأشجار المثمرة التي التهمتها الحرائق، 4500 منها بساتين لأشجار الزيتون التي تشتهر بها منطقة القبائل الرائدة في إنتاج زيت الزيتون والأكثر تضررا من حرائق الغابات.

فيما فقد مزارعو ولاية تيزي وزو 19178 حيوانًا، منها نحو 15 ألف دجاجة إضافة إلى 1300 رأس غنم و295 رأس بقر.

وبشأن خسائر الغابات جرى رصد احتراق نحو 23 ألف هكتار في ولاية تيزي وزو و6 ألاف في ولاية بجاية في منطقة القبائل،وفقا اوكالة الفضاء الجزائرية .

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، لا تشمل هذه الحصيلة سوى 60% من مجمل الخسائر التي تسببت بها حرائق الغابات وفقا لتقارير للسلطات المحلية السبت

مبادرة لغرس 1.5 مليون شجرة

وفي سياق متصل، أطلقت جمعيات ومنظمات خيرية في الجزائر مبادرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لغرس 1.5 مليون شجرة لتعويض الغابات المحترقة، إلا أن مديرية الغابات دعت الى التريث حتى بداية أكتوبر، وغرس الأشجار في الغابات التي احترقت في 2020 وليس 2021.

ويوجد بالجزائر وهي أكبر بلد في إفريقيا، 4.1 مليون هكتار من الغابات، فيما يبلغ معدل إعادة تشجير 1.76 % وهو معدل ضئيل.

وكل عام تتأثر الجزائر بحرائق الغابات، لكنها تتفاقم سنويا، ودمرت الحرائق العام الماضى نحو 44 ألف هكتار..