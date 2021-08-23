الإحصاء: 14.49% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يونيو

أصدَر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الاثنين، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2021، حيث تمّ تحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقًا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

بلغ الرقم القيـاسي للصناعـات التحويلية والاستخـراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 117.80 خلال شهر يونيو 2021 (أولـى) مقابل 102.89 خلال شهر مايو 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 14.49٪.

صناعة المشروبات الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

بلـغ الرقـم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 368.63 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 325.56 بارتفاع قدره 13.23% وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف.

صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية

بلغ الرقم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 124.55 خلال شهر يونيو 2021، مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 90.55 بارتفاع قدره 37.54٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق في ظل تداعيات ازمه كورونا.

صناعـة التعدين واستغلال المحاجر الأخرىالأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التعدين و استغلال المحاجر الأخرى 201.01 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 239.54 بانخفاض قدره 16.08٪ وذلك يرجع الي حالة السوق.

صناعة الفلزات القاعدية

بلـغ الرقـم القيـــاسـي لصناعة الفلزات القاعدية 67.03 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 67.89 بنسبة انخفاض قدرها 1.26% وذلك يرجع الي حالة السوق وقوانين البناء.