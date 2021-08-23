ميدو يكشف بديل طارق حامد في الزمالك: لاعب من بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، كواليس الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز التي ستتم خلال الساعات القليلة المقبلة، على حد قوله.

وأكد ميدو فى برنامجه الإذاعي «أحلى صباح»، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، تفاصيل صفقة مدوية بين الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، سيكون بديل طارق حامد لاعب الزمالك، في المواسم المقبلة.

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