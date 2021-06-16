المعاش المبكر 2021.. اعرف كيفية تسوية الحقوق التأمينية بنص القانون

الحصول على المعاش المبكر 2021 من الأمور التي اهتمت بها الدولة وتمت صياغتها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي نظم حالات المعاش المبكر 2021، وأيضا في المادة 70 من القانون تم إيضاح كيفية الحصول على المعاش المبكر 2021 للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 50 عاما.

المعاش المبكر 2021

نص قانون الخدمة المدنية على أن يكون المعاش المبكر 2021 للموظف الذي جاوز سن 50 عاما من حقه أن يطلب إحالته إلى درجة المعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وذلك بحسب المادة (70) من قانون الخدمة المدنية.

المعاش المبكر 2021 تُسوية الحقوق التأمينية كالتالي:

1- حال لم يتجاوز سن الموظف 55 عاما لكن جاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما على أن يكون مضى على شغله الوظيفة أكثر من عام، في هذه الحالة يعد مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وبهذا تُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها 5 سنوات.

2- حال لم يتجاوز سن 55 عاما وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، وبالتالي تُسوى حقوقه التأمينية وذلك على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ويضاف إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

رفع سن المعاش في مصر

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، نص في مادته رقم 41 على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر بناء على عرض الوزير المختص، قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون 65 اعتبارًا من أول يوليو 2040.