التضامن: دعم نقدي لـ4 ملايين أسرة ضمن «تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 4 ملايين أسرة يحصلون على دعم نقدي من برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أن الوزارة لديها بيانات ما يقرب من 34 مليون مواطن سواء المستفيدين من البرامج أو ممن تقدم للحصول على الدعم ولم يحصلوا عليه بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

السيسي يوجه بدعم الطلاب

وأكدت الوزيرة أن الدعم النقدى للطلاب من أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» كان يقتصر على الفئة العمرية بداية من الولادة إلى 18 سنة أو حتى نهاية الثانوية العامة، ولكن بتوجيهات الرئيس السيسي امتد الدعم ليشمل طلاب الجامعات أيضًا، قائلة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما علم بأن نسبة التعليم الجامعي بين أبناء أسر (تكافل وكرامة) أقل من 1%، قال مين اللى هيشيل القرى اللي بنبنيها، وبمجرد علمه بأن فيه طلاب حصلوا على أكثر من 98 و99% في الثانوية العامة من أبناء هؤلاء الأسر، وجه بدعم طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة».

واستمعت نيفين القباج، إلى آراء ومقترحات الجمعيات الأهلية بشأن مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا تحت مظلة «حياة كريمة».

وأشارت إلى أنه يجب التنسيق بين الجمعيات في طبيعة عمل كل جمعية داخل المبادرة الرئاسية؛ لمتابعة الأمهات الحوامل من خلال مشروع الـ 1000 يوم الأولى، مضيفة «نقوم بعمل تحليل بيانات القرية لنعرف مدى احتياجات الأسر في القرى».