وزارة التضامن تحدد خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية لـ«بطاقة الخدمات المتكاملة» خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه يتم حصر عدد المتقدمين على التطبيق الخاص بالتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة، ومراجعة بياناتهم، حيث يتم توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد، مشيرة إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تستهدف إعاقات «الجذام، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات».

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عدة خطوات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

- سجل طلبك من خلال الرابط المرفق هنا وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية سيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

- يجب أن تتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد التسجيل سيظهرلك رقم الطلب الخاص بك.

- قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة .

- توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، ومعك كل الأوراق والمرفقات، ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاصة بك.

- بناء على الخطوات والبيانات التي تم إستيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت وزارة التضامن، إلى أن المستفيدين من بطاقات الخدمات المتكاملة يحصلون على الكثير من المزايا، من بينها الدعم النقدي، والرعاية الصحية والتأهيلية، والجمع بين معاشين والحصول على شقق سكنية، وسيارات للمعاقين، مشددة على ضرورة إحضار الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كالتالي:

- 3 صور شخصية.

- تقرير طبي حديث.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- 3 صور بطاقة شخصية.

- استمارة النت بطباعة ميعاد الحجز.