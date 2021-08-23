52 قتيلا إثر فيضانات السودان.. آخرهم أم وطفلتها

بلغت الحصيلة الإجمالية لضحابا فيضانات السودان المدمرة التي تجتاح البلاد في الأسابيع الأخيرة 52 قتيلا مع وفاة أم وطفلتها جنوب شرق السودان، بحسب ما صرح الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العميد عبد الجليل عبد الرحيم، في وقت أضرت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بعدد كبير من المنازل والأبنية السودانية.

وقررت لجنة الفيضان المحافظة على تصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم حتى إشعار آخر، كما نصحت المواطنين في جميغ القطاعات بأخذ كل الاحتياطات اللازمة.

26 حالة وفاة جراء فيضانات السودان في ولاية نهر النيل فقط

وقال الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، لقناة «سكاي نيوز»، إن سيدة وطفلتها لقيتا حتفهما، أمس، جراء سقوط سقف غرفة نتجية سقوط الأمطار الغزيرة وأيضا السيول في ولاية سنار، جنوب شرق السودان، وبذلك يرتفع عدد الضحايا جراء الفيضامات إلى 52.

ولفت المسؤول السوداني إلى من بين الـ 52 حالة وفاة هناك 26 في ولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان.

فيضانات السودان تعرض آلاف المنازل للضرر وقطع طرقات

وفي نفس السياق، قال الناطق باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني إن «3890 منزلا انهاروا بشكل كلي، بينما هناك أكثر من 12 ألفا و500 منزل انهاروا بشكل جزئي».

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن السيول المتدفقة أدت إلى قطع الطريق الوطني المؤدي إلى ولايتي سنار والنيل الأزرق في موقعين اثنين.

تحذير عاجل للمواطنين في السودان بسبب الفيضانات

وذكرت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية، اليوم، أن السلطات السودانية نصحت السكان على ضفاف نهر النيل في شمال السودان بأخذ الحيطة والحذر بعد تسجيل ارتفاع في مناسيب الفيضان وفق بيانات رسمية.

وذكر التقرير اليومي لغرفة الطوارئ بولاية نهر النيل فقد سجل منسوب نهر النيل الرئيسي 16.17 متر بارتفاع 5 سنتيمتر عن منسوب أمس وأنخفاض 1 سنتيمتر عن منسوب العام الماضي، فيما سجل منسوب نهر عطبرة 15.60 مترا بارتفاع 4 سنتيمتر عن منسوب أمس وأرتفاع 2 سنتيمتر عن منسوب العام الماضي.