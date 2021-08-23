7 قرارات من «التضامن» بعد تهنئة «القباج» لأوائل الثانوية من ذوي الهمم

هنأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، هاتفيا، أوائل الثانوية الأزهرية والعامة 2021، من ذوي الإعاقة، بنجاحهم، قائلة: «نجاحكم فخر لنا وسعادة، واستزادة من إيماننا الكبير بأنّكم قادرون رغم أي ظروف، لكنه خطوة على طريق الحلم، ننتظر نجاحا مبهرا في المرحلة الجامعية، وخطوات واثقة بالنجاح والتفوق، نشد على أياديكم ونقول لكم إلى المزيد».

وأصدرت القباج 7 قرارات مهمة تشجيعا للطلاب من ذوي الإعاقة، نرصدها لكم في السطور التالية كما يلي:

1. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، توفر وزارة التضامن متطلبات الطلاب ذوي الإعاقة تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، ولن يُترك ذو إرادة وحق خلف الركب.

2. تنظيم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

3. تعمل وزارة التضامن على إزالة المعوقات التي تواجههم، وتوفير الفرص لهم لضمان النجاح المستمر، في إطار اهتمام الدولة المصرية المتزايد بقضايا ذوي الإعاقة.

4. تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

5. تكليف لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية للطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية لدعم الطلاب غير القادرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السييسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك مستحقا خلف الركب.

6. إطلاق حملة توفير أجهزة تعويضية وأدوات مُعينة، تتمثل في حواسب آلية ناطقة (لاب توب ناطق) للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية، وجار التفاوض بشأن النظارات الناطقة في إطار مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في البرنامج القومي لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة».

7. توفير سماعات للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، وكراسي متحركة لذوي الإعاقات الحركية بالشراكة مع صندوق تحيا مصر ومع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمهتمة بشؤون ذوي الإعاقة.