حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 24-8-2021 في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ من المتوقع أن نشهد نهارًا طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ويقول خبراء الهيئة إنّ البلاد تشهد ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما تنتشر الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، إذ تتلاشى هذه الشبورة سريعًا في الساعة السابعة صباحًا.

كما تشهد البلاد وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، رياحا نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط، يقول الخبراء إن حالتهما معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 24

سيوة 33 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 24

نخل 35 21

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 33 17

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 25

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 37 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 27