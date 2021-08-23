عقب الموافقة على بدء الدراسة بها.. كيف تلتحق بكلية التربية في الغردقة؟

أعلن الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة، موافقة وزير التعليم العالى على بدء الدراسة بشعبة التربية الرياضية العام الجامعي المقبل 2021- 2022 بكلية التربية، بفرع جامعة جنوب الوادي في مدينة الغردقة.

كيف تلتحق بتربية الغردقة شعبة التربية الرياضية؟

وأوضحت إدارة كلية التربية بالغردقة عن خطوات الالتحاق بشعبة التربية الرياضية بكلية التربية بعد موافقة وزير التعليم العالي على بدء الدراسة بها هذا العام من خلال اتباع الخطوات التالية :

أولا: يتم اختيار كلية تربية جامعة جنوب الوادى بالغردقة كرغبة أولي ضمن الرغبات في تنسيق الجامعات.

ثانياً :عند الالتحاق بالكلية يتم اختيار شعبة التربية الرياضية بالتنسيق الداخلى للكلية

افتتاح شعبة التربية الرياضية بالغردقة فرصة لطلاب البحر الأحمر

وكشف الدكتور أسامة عمارة وكيل الكلية التربية بالغردقة لشئون التعليم والطلاب أن افتتاح شعبة التربية الرياضية بالغردقة، فرصة عظيمة لطلاب محافظة البحر الأحمر، حيث تتميز بيئة المحافظة الساحلية والسياحية بضرورة وجود كلية للتربية الرياضية نظرا لفرص العمل الكثيرة فى هذا المجال.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن افتتاح الكلية هذا العام يعد فرصة للطلاب الراغبين فى التميز فى دفعتها الأولى، كما يوفر ذلك مشقة ونفقات السفر التي يتكبدها أبناء المحافظة لاستكمال تعليمهم في كليات التربية الرياضية بالمحافظات المجاورة .

كلية تربية الغردقة تضم 4 شعب

وقال دكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة إن الكلية تتبع جامعة جنوب الوادي وتضم 3 شعب هي الأطفال والعام والأساسي ولأول مرة هذا العام يتم التدريس لشعبة التربية الرياضية، وتدخل تنسيق ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات وتقع بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة على بعد 5 كيلوا مترات من وسط مدينة الغردقة.