يشهد طريق القاهرة - الغردقة توافد مئات السيارات يوميًا، وهو يمتد بطول أربعمائة وخمسين كيلومترًا، ابتداء من طريق القطامية ثم طريق الجلالة، ثم يبدأ الطريق بمحاذاة ساحل البحر الأحمر بطريق الزعفرانة رأس غارب ثم طريق رأس غارب الغردقة، وحسب خبراء الطرق شهدت عدة مناطق حوادث متكررة على طرق البحر الأحمر للقادم من القاهرة للغردقة.

أكثر مناطق الحوادث بطريق الغردقة القاهرة

وطبقًا لإحصائيات مرفق إسعاف البحر الأحمر فإن أكثر بلاغات الحوادث التي تلقاها المرفق في مناطق الكيلو 85 قبل الزعفرانة بنحو 30 كيلو، والكيلو 10 طريق الزعفرانة رأس غارب وأيضًا مناطق الكيلو 60 طريق رأس غارب الغردقة في الاتجاهين، وذلك بصفة يومية وبصورة متكررة.

وأرجع الخبراء ذلك إلى الرعونة في القيادة والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بتعليمات القيادة المرورية وعدم صلاحية الطرق والإصلاحات التي تتم على الطرق دون تنظيم ووضع علامات فسفورية وإرشادات مرورية في أماكن الإصلاحات.

طريق الزعفرانة - رأس غارب الغردقة أكثر الطرق حوادث

وأفادت غرفة عمليات البحر الأحمر أن أعلى معدل حوادث بطرق البحر الأحمر شهدته مناطق الكيلو 85 قبل الزعفرانة بنحو 30 كيلو، والكيلو 10 طريق الزعفرانة رأس غارب، وأيضًا مناطق الكيلو 60 طريق رأس غارب - الغردقة في الاتجاهين وقبل مدخل الغردقة الشمالي بنحو 10 كيلومترات، وأكد المصدر أن معدل الحوادث بمتوسط 3 حوادث يوميًا على تلك الطرق.

بدء أعمال الترميمات بالطريق

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى بدء أعمال ترميمات طريق رأس غارب الزعفرانة والغردقة رأس غارب، حيث معالجة العيوب والتكسير والحفر والنقر، وذلك تمهيدًا لرفع كفاءة الطريق بالكامل، حيث يُعد طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة الساحلي شمال البحر الأحمر بطول 250 كيلومترًا من أهم الطرق البرية التي تؤدي إلى محافظة البحر الأحمر.

محافظ البحر الأحمر: قطاع الطرق يحظى بمجهود مضاعف

وأكد محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن قطاع الطرق يحظى بمجهود مضاعف وتمويل مرتفع، وذلك لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في خطة تنمية المحافظة، والأهم هو الحفاظ على أرواح المواطنين.