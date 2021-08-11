عمدة «بلجراد» الصربية يقضي عطلته الصيفية بأحد منتجعات الغردقة

اختار «زوران رادوجيتشيتش»، عمدة العاصمة الصربية «بلجراد»، قضاء عطلته الصيفية بأحد المنتجعات السياحية الكبرى في منطقة «سهل حشيش»، بشواطئ الغردقة، بدعوۃ من رجل الآعمال المصري «كامل آبو علي»، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

وقال محمد عيد الخبير السياحي ومدير تسويق المنتجع المستضيف لعمدة بلجراد الصربية، إنه من المقرر أن تمتد زيارته للغردقة لعدة أيام وتشمل برنامجا سياحيا، يتضمن زيارة عدة مناطق سياحية بالغردقة في إطار تنشيط السياحة.

وأشار محمد عيد الخبير السياحي، إلى أن مدينة الغردقة شهدت توافد عدد من السائحين من دولة صربيا حيث تعتبر الغردقة من أفضل الوجهات السياحية التي يفضلها السائح الصربي ودائما تأتي في مقدمة محركات البحث للسائح الصربي عندما يقرر أن يقضي عطلته في المدينة السياحية.

وكان وفدا طبيا صربيا، أجرى زيارة لمقرات تلقي لقاح فيروس كورونا بمدينة الغردقة بأحد المنشآت السياحية جنوب المدينة، لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة وفعاليات تلقي العاملين والمقيمين بالمدينة الساحلية للقاح كورونا.

يذكر أن عمدة بلجراد، ولد في 24 أكتوبر 1963 في Požarevac وتخرج من كلية الطب بجامعة بلغراد عام 1989حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية الطب في بلغراد وانتخب في يونيو 2018 ، عمدة للمدينة الأكبر في البلاد التي يفوق عدد سكانها وضواحيها مليوني نسمة، وتقوم بلجراد حالياً بعدة مشروعات كبرى منها إقامة أول خط مترو أنفاق في البلقان، وعدة مشروعات للتطوير العقاري، وتنظم بلدية بلجراد، تحت إشراف العمدة، عدة مهرجانات موسيقية ومسرحية وسينمائية هي الأكبر في منطقة البلقان.

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