كلية التربية بالغردقة.. شعبة جديدة ضمن المرحلة الثانية للتنسيق

كلية التربية بالغردقة تتبع جامعة جنوب الوادي، وكانت قبل وقت قليل تضم ثلاث شعب، هي شعبة الأطفال، وشعبة العام، وشعبة الأساسي، َولأول مرة هذا العام، من المقرر أن يتم التدريس لشعبة التربية الرياضية، وتدخل الكلية تنسيق ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، وتقع بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، على بعد 5 كيلومترات من وسط المدينة.

كلية تربية الغردقة ضمن تنسيق المرحلة الثانية

وأفاد الدكتور أسامة عمارة، وكيل كلية التربية بالغردقة، بأن الكلية تدخل ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، وتتبع جامعة جنوب الوادي، وتضم 4 شعب حالياً، هي شعبة الأساسي، وشعبة العام، وشعبة الطفولة، بالإضافة إلى شعبة التربية الرياضية، التي تبدأ الدراسة بها لأول مرة، اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2021- 2022.

وأوضح وكيل الكلية أن شعبة العام تضم أقسام العربي والإنجليزي والفرنساوي والتاريخ وعلم النفس، بينما تضم شعبة الأساسي أقسام لغة عربية وإنجليزي وعلوم ودراسات، ولأول مرة في العام الدارسي المقبل، تبدأ الدراسة في شعبة التربية الرياضية.

وأضاف أن كلية التربية بالغردقة تضم برامج خاصة، حيث يتم تدريس الرياضيات والعلوم والكيمياء والأحياء باللغة الإنجليزية، مقابل مصاريف، والدراسة تكون بمدارس خاصة.

كلية التربية بالغردقة تضم شعبة التربية الرياضية لأول مرة

وأعلن الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية تربية الغردقة، موافقة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على بدء الدراسة بشعبة التربية الرياضية العام الجامعي المقبل 2021- 2022 بكلية التربية، بفرع الجامعة بالغردقة، حيث يوفر ذلك مشقة ونفقات السفر التي يتكبدها أبناء المحافظة لاستكمال تعليمهم في كليات التربية الرياضية بالمحافظات المجاورة.

كلية التربية تخصص قاعة لمساعدة طلاب المرحلة الأولى في التنسيق

وأعلن الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية بالغردقة، عن استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد، لبدء تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بدءاً من اليوم السبت 21 أغسطس، وحتى الأربعاء 25 أغسطس، وذلك لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 362.5 درجة، بنسبة 88.41% للعلوم، و328 درجة بنسبة 80% للرياضيات، و269.5 درجة بنسبة 65.73% للأدبي.