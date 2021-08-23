الأب بطرس دانيال يزور نضال الشافعي بالمستشفى.. والأخير يهديه أسماء الله الحسنى

زار الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان نضال الشافعي، في المستشفى، حيث أجرى عملية جراحية بعدما أصُيب ​بانفجار بجزء من القولون، وتعرضه لوعكة صحية شديدة، ألزمته دخول العمليات.

ونشر الأب بطرس، صور من الزيارة عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «نرفع صلواتنا ودعواتنا للفنان نضال الشافعي، حيث أن المركز الكاثوليكي للسينما، ظهر يوم الاثنين 23 أغسطس، زار الفنان المحبوب والمتميّز نضال الشافعي للاطمئنان عليه، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها مؤخرًا».

وأبدى «نضال» امتنانه لهذه الزيارة، وأهدى البابا «تابلوه» يحمل أسماء الله الحسنى؛ تعبيرًا عن المحبة.

تطورات الحالة الصحية لنضال الشافعي

واستقرت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، بعد إجرائه عملية جراحية.

وأكدت مصادر مقربة من «الشافعي» لـ«الوطن»، أن مدحت سعد منتج فيلم «ميني بار» الذي يشارك فيه نضال، السبب في إصابته بثقب في القولون، بعد شعوره بحالة من الغضب الشديد؛ إزاء عدم وفائه بوعوده التي قطعها على نفسه فيما يخص أجر «الشافعي» بالفيلم.

وطالب الشافعي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» زملاءه الممثلين بعدم التعامل مع الأسماء غير الموثوق فيها على صعيد الإنتاج؛ لأن ذلك قد يتسبب في أضرار نفسية وصحية عليهم، بحسب قوله.

أبطال فيلم ميني بار

الفيلم الذي سبب أزمة كبيرة للفنان نضال الشافعي، شارك في بطولته عدد من نجوم الفن منهم مدحت تيخا، وصلاح عبد الله، وأمينة، ومنة فضالى، وراندا البحيرى، وحسن عبد الفتاح، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسي، ومحمد أوتاكا، ومحمود فارس، وعلاء زينهم، وصبرى عبد المنعم وإبرام سمير.