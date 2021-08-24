في الذكرى الـ 18 لوفاة أمينة رزق.. والدتها وراء عدم زواجها

من أيام «سعاد الغجرية» لـ «الكلام في الممنوع».. مسيرة رائعة قدمتها الفنانة أمينة رزق، تألقت من خلالها للجمهور بأعمال مختلفة تنوعت ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، فقدمت نحو ما يقرب من 500 مسرحية، و200 فيلم، 96 مسلسلاً تلفزيونياً، وتحل اليوم الذكرى الـ 18 على وفاتها في 24 أغسطس 2003، فهي تعد واحدة من أفضل النجمات التي تتمتع بشعبية جماهيرية عالية، وفي التقرير التالي نكشف علاقتها بوالدتها وسبب عدم زواجها.

السبب وراء عدم زواج أمينة رزق

قالت الفنانة أمينة رزق خلال تصريحات تليفزيونية لها، إنها لم تتزوج لسببين، «حبي للفن وحبي لأمي»، وأضافت أن حبها لوالدتها في المرتبة الأولى فقالت «ازاي أجيب واحد يشاركني في حبها، وفي نفس الوقت أخشى أن يمسها بكلمة لأنها هتعيش معايا ومش هسيبها، خاصة أن معظم الأزواج شبه أنانيين ولن يتحملوا الصلة القوية بيني وبينها».

وأضافت «أن أمي عندي في المرتبة الأولى، ولا يمكن لأي شخص مهما كان يتخطى هذه المرتبة، ومثلما لم توافق أن تتزوج بسببي أنا أيضا الهدف الأول ليا وراء عدم زواجي هو حبي لها».

- السبب وراء عدم إقامة عزاء أو نعي لوالدة أمينة رزق

لم توافق الفنانة أمينة رزق على إقامة عزاء أو نعي لوالدتها، وقالت من خلال تصريحات تليفزيونية لها «لم أستطع رؤية أحد غيرها، وكنت جالسة في ذهول تام حتى باقي عائلتي لم أود أن أرى أحدا منهم، خاصة بعد أن جاءت الوفاة مفاجئة كما قال الطبيب».

وأضافت «بعد عدة أيام من الذهول قررت أن الحل الوحيد هو أني أهجر التمثيل لأن لم يكن لدي طاقة بسبب أنها كانت ملزماني في كل خطوة في حياتي سواء في السفر أوالفن».