رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، يرافقه الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعلى صبري القائم بأعمال أمين عام الجامعة، معرض الفنون التشكيلية لطلاب مركز الفنون «فنون تشكيلية»، اليوم الإثنين، الذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني للموسم الثالث وذلك بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بمبني الخدمات الطلابية.

الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة لتنمية كفاءة ومهارة الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم الفنية وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات المختلفة .

تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية

وأكد «دسوقي»، أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من الطلاب.

وفي وقت سابق، افتتح رئيس الجامعة، المعرض السنوي لقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية، برعاية الدكتورة أماني شاكر، عميد الكلية بإشراف الدكتورة داليا المصري رئيس قسم الإعلام التربوي.

وتضمن المعرض إنتاج الطلاب المتعدد من أنواع الفنون الإذاعية والصحفية التلفزيونية، مجلات الحائط، مجلات ربع ساعة، الكاريكاتير، مجلات مجسمة، مجلة الطائرة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال بالمنتجات الصحفية من المطبوعات المختلفة والصحف والنشرات، والتي تتناول العديد من الموضوعات المهمة التي تناقش قضايا المجتمع، مشيرا إلى دعم إدارة الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية .