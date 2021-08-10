 رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعلي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

توجيه بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب

ووجَّه رئيس جامعة كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات لجميع الفرق بجميع الكليات، وتسليم إفادات التخرج لدفعة 2020-2021، ومتابعة الاستعدادات لعقد امتحانات دور سبتمبر، والتأكيد على انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الصيفي، ومتابعة التدريب الصيفي بكليات الجامعة، ومتابعة جهود الكليات في تفعيل منظومة الكتاب الإلكتروني بجميع كليات ومعاهد الجامعة.

جامعة كفر الشيخ تساهم في حياة كريمة

وأكد «دسوقي» أن جامعة كفر الشيخ تساهم بفاعلية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرًا إلى متابعة تنفيذ خطط الكليات للمساهمة فيها وباقي المبادرات، وكذلك المشاركة الفعالة في الخدمة المجتمعية بكليات الجامعة ووحداتها.

تطوير الموقع الإلكتروني لجامعة كفر الشيخ

كما كلف رئيس الجامعة، بمتابعة تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني لجامعة كفر الشيخ والكليات، مشددًا على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والانتهاء من تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والجهاز الإداري قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أهمية وحدة رعاية المبعوثين بالجامعة، والتأكيد على متابعة أعمال الصيانة والتجهيزات للعام الدراسي المقبل 2022/2021.