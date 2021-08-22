مكاتب تنسيق جامعة كفر الشيخ تواصل استقبال طلاب المرحلة الأولى.. صور

يواصل مكتب تنسيق جامعة كفر الشيخ الرئيسي، ومعامل التنسيق الإلكتروني، استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، اليوم الأحد، تنسيق الثانوية العامة لليوم الثاني على التوالي، وسط إجراءات احترازية مكثفة وتجهيز كامل لمعامل التنسيق وتسهيل كافة الإجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية.

إقبال كبير في ثاني أيام تنسيق الثانوية العامة

وأوضحت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بجامعة كفر الشيخ، أنّ مكتب التنسيق يشهد إقبالاً من طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أعمال التنسيق وآليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

توفير الإمكانيات والتيسيرات في تنسيق الثانوية العامة

وأكدت «شاكر» أنّ إدارة الجامعة وفرت الإمكانيات والتيسيرات التي تساعد الطلاب على أداء مراحل التسجيل مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق خطة إدارة الجامعة.

وأشارت عميد كلية التربية النوعية، والمشرف العام على مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة الدكتور أماني شاكر، إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم في إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية، وذلك ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.

تدريب وتأهيل الموظفين للتعامل مع الطلاب بسهولة

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بأنّ إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم من تحديث وتجهيز المعامل بالكامل التي تستقبل طلاب الثانوية العامة، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة كفر الشيخ يُشيد بالتزام الطلاب

وأشاد رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة تطبيقاً لتعليمات وخطة إدارة الجامعة، والتزاماً وتنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بالالتزام بالإجراءات الصحية، وتنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة في تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

كما وجه بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيراً على أبنائنا الطلاب.