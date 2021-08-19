جامعة كفر الشيخ تحصد لقب الطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية

شارك وفد جامعة كفرالشيخ في ملتقى الأسر الطلابية الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت عنوان «ملتقى الأسر الطلابية المركزية - برنامج إعداد القادة - العام الأول»، تحت رعاية الدكتورعبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

وتكون وفد الجامعة المشارك من «الطالب أحمد رجب الشناوى كلية الذكاء الاصطناعي، الطالب الهوارى منصور الهوارى كلية الطب، الطالبة أسماء طارق البنا كلية الزراعة، الطالبة روان محمد النحراوى كلية الألسن باشراف الادارة العامة لرعاية شباب جامعة كفر الشيخ ممثلة في محمود خليفة» .

الجامعة شاركت ملتقى الأسر الطلابية بمعهد إعداد القادة بحلوان

وحصلت الجامعة على لقب الطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية ممثلة في الطالب أحمد رجب الشناوى .

يشار إلى أن برنامج إعداد القادة يسهم في تنمية الخبرة الذاتية للطلاب، وتحث جامعة كفر الشيخ الطلاب على المشاركة في هذه الأنشطة بهدف زيادة مهارات الطلاب، واستثمار إمكاناتهم ، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للمنافسه.

دورات تثقيفية وتأهيلية للطلاب تسهم في زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي

كما تضمن البرنامج التدريبي عددا من الدورات التثقيفية والتأهيلية للطلاب، والتي تسهم في زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لهم، والتعرف على التحديات التي تواجه المجتمع ودور الشباب في مواجهتها وكيفية التغلب عليها من خلال عدد من المحاضرات، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل، إلى جانب عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية.