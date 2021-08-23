عمان ترفع حظر السفر وتسمح بدخول البلاد أول سبتمبر

قررت سلطنة عمان رفع حظر السفر عن القادمين لها، والسماح للمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بدخول السلطنة بداية من شهر سبتمبر المقبل، ويشمل قرار رفع حظر السفر من لا يتطلب تأشيرة لدخول البلاد، بعد أن كانت قد أعلنت في يوليو الماضي تمديد تعليق دخول السلطنة للقادمين من 23 دولة بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت السلطات في عمان أنها تقرر رفع حظر السفر عن دخول البلاد، منوهة إلى أنها ستسمح للمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بالدخول بداية من أول سبتمبر المقبل.

وأشارت هيئة الطيران المدني في عمان، إلى أن قرار رفع حظر السفر عن دخول البلاد يشمل من لا يتطلب دخوله تأشيرة.

السلطنة تطالب القادمين بالتسجيل عبر منصة ترصد

وطالبت السلطات في عمان جميع القادمين إلى السلطنة التسجيل عبر منصة «ترصد» قبل صعود الطائرة، ويجب تحميل شهادات التطعيم والفحص عليهم.

ونوهت السلطات في عمان إلى أن هناك اشتراطات لقرار رفع حظر السفر والسماح بدخول البلاد، وتشمل إبراز شهادة طبية متضمنة رمز التحقق تفيد بتلقي جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لكورونا والمعتمدة في السلطنة أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه.

عمان تضع شروطا لرفع حظر السفر عن القادمين للسلطنة

كما تتضمن الاشتراطات لدخول سلطنة عمان، أن يكون قد مضى على تلقي اللقاح 14 يوما قبل الموعد المحدد للوصول إلى السلطنة .

وبشأن غير المتلقين للقاح كورونا فلا بد أن يحمل المسافر شهادة فحص بنتيجة سلبية لكوفيد 19 قبل صعود الطائرة، ويجب ألا يتجاوز الفترة بين إجراء الفحص والوقت المجدول للوصول إلى السلطنة 96 ساعة للرحلات التي تزيد مدتها على 8 ساعات، و72 ساعة للرحلات التي تقل مدتها على 8 ساعات.

أما القادمون لسلطنة عمان من غير الحاملين لشهادة فحص كورونا فسيخضعون لفحص عند الوصول إلى المطار، ثم الحجر الصحي الإلزامي، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية فسيخضع المسار للعزل الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام.