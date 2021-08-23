شريف الغريب يواصل تصوير مشاهده في حكاية «وأنا قبلت»

يواصل الفنان شريف الغريب، تصوير مشاهده في حكاية «وأنا قبلت»، ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، تمهيدًا لعرضها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويُجسد «الغريب» دور صيدلي يُدعى الدكتور «شريف»، ويعمل معه تيام مصطفى قمر، في الصيدلية الخاصة به، إذ تجمعهما علاقة صداقة وطيدة، تضح مدى قواها جيدًا خلال الأحداث.

حكاية «وأنا قبلت» من بطولة آيتن عامر، وتيام مصطفي قمر، ومحسن منصور، وعزت زين وشريف الغريب وعدد كبير من النجوم، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.

شريف الغريب يواصل تصوير أولاد زهرة

يذكر أن الفنان شريف الغريب، كان قد شارك في رمضان الماضي في مسلسل «الاختيار 2»، بدور ضابط الأمن الوطني الضابط محمد، وقدم أيضًا عددًا من الأدوار في العديد من المسلسلات منها مسلسل «السندريلا» للمخرج الراحل سمير سيف، حيث جسد شخصية محرم فؤاد.

وفي سياق آخر، يواصل شريف الغريب، تصوير مشاهده في فيلم «أولاد زهرة»، والذي يجمعه بعدد كبير من الفنانين منهم نضال الشافعي وداليا مصطفى، فيما لم يتحدد موعد طرحه في السينمات بعد.

تيام مصطفى قمر، حقق نجاحًا كبيرًا في الساحة الفنية، خلال فترة قصيرة، إذ خطف الأنظار، بظهوره مع الفنانة يسرا، في مسلسل لدينا أقوال أخرى، والذي عُرض في موسم رمضان لعام 2021، لتتوالى مشاركته الفنية فيما بعد، منهم مسلسلات «أهو ده اللي صار، وخيانة عهد».

فيما تعاقدت الفنانة آيتن عامر، على بطولة مسلسل «3 ليالي و4 أيام»، مع عدد من الفنانين، منهم كريم عفيفي وهبة مجدي، إذ لم يتحدد بعد موعد عرضه عبر شاشات التليفزيون.