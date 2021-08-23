الأرصاد: الرطوبة سبب الإحساس بالحرارة المرتفعة (فيديو)

قالت منار غانم المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذا الأسبوع درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها من العام، وتترواح بين 35 درجة لـ36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية للبلاد من 31 درجة لـ32 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد، تتراوح بين 36 درجة لـ37 درجة، وعلى جنوب الصعيد تترواح بين 41 درجة لـ42 درجة، ولذلك، الطقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لكنه مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد.

نسبة الرطوبة المرتفعة تجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من الدرجات الفعلية

وأضافت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن نسب الرطوبة المرتفعة، هو الذي يجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من درجات الحرارة الفعلية بنحو من 2 درجة لـ4 درجات، وعلى سبيل المثال، إذا كانت درجات الحرارة على القاهرة 35 درجة، تكون مع ارتفاع نسب الرطوبة 38 درجة، موضحة أن درجات الحرارة تتراوح بين 35 درجة و36 درجة مئوية، حتى منتصف الأسبوع المقبل، ومع بدايات قدوم فصل الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض عن القيم السابق ذكرها.

على كل المواطنين عدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة

وتابعت منار غانم، أنه يجب على كل المواطنين عدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة، خصوصا في الفترة من 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، لأن هذه الفترة تسجل أعلى درجة حرارة، وعلى المضطر أن يرتدي كاب، ويستخدم الشمسية، وشرب العصائر باستمرار والمياه، وعدم التواجد تحت آشعة الشمس المباشرة، مشددة على أن البحرين الأحمر والمتوسط معتدلان في ارتفاع الأمواج.