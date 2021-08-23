من داخل متحف الحضارة.. وزير خارجية صربيا يدعو شعبه إلى زيارة مصر

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وزير خارجية جمهورية صربيا «نيكولا سيلاكوفيتش»، والسفير «ميروسلاف يستوفيان» مدير ادارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة «سوزانا بسكوفتش».

وكان في استقبال الوفد الصربي، فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، التي أوضحت أن هذه الزيارة، تعد واحدة من ضمن سلسلة من زيارات الشخصيات العامة والمسئولين الدوليين، التي يشهدها المتحف منذ افتتاحه في أبريل الماضي.

وزير الخارجية الصربي يتجول في قاعة المومياوات

وأضافت أن وزير الخارجية الصربي والوفد المرافق له، تجولوا في قاعة العرض المركزية، وقاعة المومياوات الملكية، حيث تناول سيد أبو الفضل المشرف على قاعات العرض بالمتحف، بالشرح فلسفة العرض المتحفي، وتاريخ المقتنيات الأثرية بالمتحف.

وأبدى وزير الخارجية الصربي، اهتماما كبيرا بما شاهده من مقتنيات أثرية تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

الوزير أبدى إعجابه الشديد بالمتحف

وخلال جولته، أعرب وزير خارجية صربيا عن إعجابه الشديد بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة.

وتجدر الإشارة، إلى إجراء وزير الخارجية الصربي، حديث صحفي لإحدى القنوات الصربية من داخل المتحف، دعا خلاله الشعب الصربي لزيارة مصر، والاستمتاع بالمنتجات والأنماط السياحية المختلفة والمتميزة بها.

كما حرص الوزير، على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب فيها عن امتنانه بحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة، متمنيا زيارة المتحف مرة أخرى.