معبأة من «الحنفية».. غلق مصنع مياه معدنية مغشوشة

علمت «الوطن» من مصادر خاصة، أن هناك حملة جرى تنفيذها اليوم، وضبطت مصنع مياه معدنية مغشوشة، حيث يقوم العاملون بتعبئة جالونات وزجاجات المياه من الصنبور «الحنفية»، وأغلقت الحملة المصنع، وشمعته، بسبب ما يقوم به من غش تجاري في تعبئة المياه التي تباع بالمحال على أنها مياه معدنية معدنية، فضلا عن اكتشاف أن المصنع غير مرخص.

تشميع وغلق المصنع

تكونت الحملة، من محافظة الجيزة ووزارة التموين والحي والمرافق والمباحث، حيث تم غلق وتشميع المصنع صباح اليوم الإثنين.

رسالة طمأنة للمواطنين

وطمأنت مصادر خاصة لـ«الوطن» المواطنين، من عدم وجود منتجات المصنع مرة أخرى بالأسواق والمحال، مؤكدة أن ما تم اليوم من غلق وتشميع للمصنع لن يمكن المصنع من تعبئة المياه مرة أخرى وطرحها في الأسواق.

اتهامات موجهة لصاحب المصنع

ويواجه صاحب المصنع عدة اتهامات، منها: الغش والتدليس بسبب تعبئة المياه من الحنفية، وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وأخيرا الإضرار بصحة المواطن بسبب تعبئة الجالونات من الحنفية الموصولة بمواسير ذات صدأ.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاطبت محافظة الجيزة بطلب غلق وتشميع المصنع، وذلك بعد ضبط الوزارة المصنع وهو يقوم بتعبئة المياه من الصنبور، فضلا عن اكتشاف أن مواسير المياه المتواجدة في المصنع، هي مواسير بها صدأ، مما يعتبر ضررا على صحة المواطنين، لذا قامت الوزارة بتحرير محضر بالنيابة بالواقعة بتهمة الغش التجاري.

وأجرت وزارة التموين حملة إعدام لكميات جالونات المياه المعبأة التي تم ضبطها، التي بلغ عددها 2030 جالون مياه، فضلا عن إعدام الجالونات التي جرى ضبطها فارغة، الذي لم يتمكن المصنع من تعبأتها من الصنبور قبل وصول الحملة الرقابية له.