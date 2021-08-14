مصدر: «التموين» ستخاطب محافظة الجيزة لغلق مصنع «تعبئة المياه من الحنفية»

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين، عن عزم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مخاطبة محافظ الجيزة، لإصدار قرار بغلق مصنع المياة المعدنية الشهير الذي تم ضبط القائمين عليه بتهمة تعبئة جالونات المياة من «الحنفية»، بالإضافة إلى اكتشاف تراكم الصدأ بمواسير المصنع، فضلا عن عمل المصنع دون ترخيص، وذلك ضمن حملات تشديد الرقابة على الأسواق من أجل سلامة وصحة المواطن.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه بناء على خطاب الوزير المقرر إرساله للمحافظ، يتوجب على المحافظة والحي التابع له المصنع تشميع وغلق المصنع نهائيا، وذلك بناء على مذكرة تفصيلية سترسلها الوزارة للمحافظ.

وكان المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، شن حملة رقابية تمكنت من ضبط مصنع تعبئة مياة معدنية طبيعية يقوم بتعبأة الجالونات والزجاجات بمياه من «الحنفية».

القانون لا يقر بالإفصاح عن اسم المصنع

بينما رفض رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الإفصاح عن اسم المصنع أو مكان تواجده، قائلا: «القانون لا يسمح بالإفصاح عن الاسم إلا بعد ثبوت الاتهام الموجه من النيابة العامة، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالة الضبطية القضائية التي تم ضبط المصنع عليها هو قيام المصنع بالغش والتدليس من خلال التعبئة من الحنفية، حيث تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 19 و11 و7 لتر تعبأ من حنفيات مياة موجودة في مواسير متراكم بها كميات هائلة من الصدأ وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

تفاصيل ضبطية حملة وزارة التموين لمصنع المياة المغشوشة:

- مواسير متراكم بها الصدأ

- عدد كبير من الحنفيات منتشرة في أرجاء المصنع تستخدم في ملئ الجالونات

- 2030 جالون مياة معبأة من الحنفية

- كيمات هائلة من الجالونات البلاستيكية مطبوع عليها اسم المصنع وماركة المياة

- المصنع يعمل دون ترخيص