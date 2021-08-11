ماركة شهيرة.. ضبط مصنع مياه معدنية يقوم بتعبئة الزجاجات من «الحنفية»

تمكنت الحملات الرقابية بوزارة التموين بقيادة عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، من ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية طبيعية يقوم بتعبأة الجالونات والزجاجات بمياه عادية من «الحنفية».

وقال «خليل» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن ماركة المياه شهيرة، والمصنع يقوم بالغش والتدليس من خلال التعبئة من الحنفية.

وأكد أن الحملة قامت في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق من أجل سلامة وصحة المواطن.

وكشف «خليل» عن أنه تم ضبط 2030 جالون مياه سعة 19و11 و7 لتر وبدون ترخيص، مؤكدا أن كل الجالونات المعبأة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتم تحرير محضر بالوقعة بأن المصنع غير مطابق للمواصفات وينتهك القانون من خلال الغش والتدليس.

وأكد «خليل»، أن الحملة الرقابية وجدت المصنع معطل بجميع خطوط إنتاجه، فضلا عن أن الماكينات الخاصة بالعمل به متهالكة تماما، مما جعل المصنع يلجأ إلى تعبئة زجاجات وجالونات المياه من الحنفيات بمياة عادية جدا وليست معدنية.

وحذر رئيس قطاع التجارة الداخلية، المواطنين من شراء زجاجات المياة المعدنية مجهولة المصدر، مطالبا المواطنين من شرائها من أماكن موثوق بها.

عقوبة بيع سلع مغشوشة

وطبقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، فإن كل من يقوم بالغش في أي سلعة يحاكم بعقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلا عن تقييد القضية ضمن قضايا أمن دولة طوارئ.

أسباب الإصابة بالفشل الكلوي

تجدر الإشارة إلى أن أحد أبرز أسباب الإصابة بالفشل الكلوي هي تناول المياه المغشوشة أو غير النقية.