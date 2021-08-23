قتيل في معركة بالأسحلة النارية بين تجار مخدرات بكفر شكر وضبط متهمين

تكثف أجهزة الأمن بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية من جهودها، لكشف ملابسات تبادل عدد من تجار المخدرات إطلاق الرصاص فيما بينهم في المنطقة الحدودية بين المحافظات الثلاثة، بالقرب من مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مصرع أحدهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين، أثناء محاولتهم الهرب في الأراضي الزراعية بقرية «الصفين»، بدائرة مركز كفرشكر، بينما فر باقي الجناة في النيل بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية.

ودلت التحريات الأولية على أن سبب تبادل إطلاق النار يرجع إلى خلاف بين مجموعتين من تجار المخدرات، وتم العثور على جثة أحدهم توفى متأثراً بإصابته بطلقات نارية، وضبط اثنين آخرين، جرى عرضهما على النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة ضبط باقي الجناة.

بلاغ بإطلاق رصاص في النيل بكفرشكر

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من أهالي قرية «الصفين» بوجود إطلاق نار بمنطقة نهر النيل، في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية، وفرار 3 أشخاص داخل الزراعات، مما أثار حالة من الذعر بين أهالي القرية.

فريق بحث جنائي من 3 محافظات يلاحق المتهمين

وعلى الفور، انتقل اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقوات الأمن، بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية، ومباحث الغربية والمنوفية، وبتمشيط الزراعات، تبين وجود جثة لأحد الأشخاص، وتم ضبط 2 آخرين من محافظتي القاهرة والجيزة.

بالتحري والفحص، تبين أن المضبوطين تجار مخدرات، حدثت خلافات بينهم ومجموعة تجار آخرين من محافظة المنوفية، على صفقة مخدرات، فتبادلوا إطلاق الرصاص فيما بينهم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وضبط 2 آخرين، أثناء محاولتهما الفرار في الزراعات.

على الفور، تقرر تشكيل فريق بحث من مباحث محافظات القليوبية والغربية والمنوفية لكشف غموض الواقعة، وملاحقة باقي المتهمين في الواقعة وضبطهم.