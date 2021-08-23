نجوم الفن يدعمون نضال الشافعي في أزمته الصحية: «شدة وتزول»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنان نضال الشافعي، بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال 15 سم من القولون، وتحولت صفحات عدد من نجوم الفن إلى كلمات حب ودعم للفنان بالشفاء العاجل.

من جانبها، قالت الفنانة نشوى مصطفى، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ألف ألف سلامة عليك يا نضال أجر وعافية ربنا يتم شفاك يارب بسرعة ياغالي».

وكتب الفنان عمرو رمزي يقول: «ألف سلامه عليك يا حبيبي شدة وتزول يا بطولة.. ربنا يرجعك لعيلتك وللناس كلها».

وعلق الفنان عمرو عبدالعزيز قائلا: «ألف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يشفيك ويعفو عنك يارب العالمين».

وقالت سيمون: «الصديق نضال الشافعي ربنا يشفيك ويعافيك».

وعلق الفنان حمزة العلي قائلا: «أرجو الله أن يتم شفائك العاجل على خير.. دعواتكم لصديقي وحبيبي وأخي النجم المحترم الخلوق نضال الشافعي».

وقال الفنان محمد علي رزق: «ألف سلامة عليك يا حبيبي تقوم لنا بألف سلامة يارب».

وقالت ياسمين جمال: «قوم يا نضال ماتهزرش لسه في 5 كيلو بامية بايتة كده عايزين نضربهم.. سلامتك يا غالي ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بالسلامة يارب حبيبي».

إصابة نضال الشافعي بانفجار في القولون

وتعرض الفنان نضال الشافعي، أمس، لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى انفجار إحدى نتؤات القولون واستئصال جزء منه، وبدأت الأزمة بعد حدوث خلاف بين نضال ومنتج فيلمه «ميني بار» الذي يصوره حاليا ما أدى إلى ضغط عصبي شديد لنضال ودخوله المستشفى.

ويشارك نضال الشافعي في بطولة فيلم «ميني بار»، بجانب كل من: صلاح عبد الله، وأمينة، ومنة فضالي، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسي، وحسن عبدالفتاح، وعلاء زينهم، وصبري عبدالمنعم، وإبرام سمير، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.