حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24-8-2021.. شبورة مائية خفيفة صباحا

يهتم المواطنون، بمتابعة حالة الطقس يوميًا، لمعرفة الوقت الأنسب للخروج من المنزل، وارتداء الملابس المناسبة، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس، حيث أنه من المتوقع أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان أصدرته الهيئة، أن تشهد البلاد ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء نهارا، ومتوقع وجود رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والسواحل الغربية على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة صباحاعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 24

سيوة 33 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 24

نخل 35 21

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 33 17

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 25

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 37 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 27