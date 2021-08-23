أخبار الطقس غدا.. رياح نشطة وشبورة خفيفة صباحا تتلاشى سريعا

مع الاهتمام الدائم من قِبل المواطنين بمعرفة أخبار الطقس، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا يوضح حالة الطقس غدًا الثلاثاء، ويتوقع الخبراء أنّ يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أخبار الطقس غدًا

والنسبة لحالة الطقس التي تشهدها البلاد ليلًا، يقول الخبراء إنّنا نشهد طقسًا معتدلًا رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر تتلاشى سريعًا في الساعة السابعة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وأشار الخبراء إلى ظاهرة جوية أخرى نشهدها غدًا، وهي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، الأمر الذي يعمل على تقليل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء إنّ حالة البحرين المتوسط والأحمر غدًا الثلاثاء، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 24

سيوة 33 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 24

نخل 35 21

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 33 17

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 25

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 37 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 27