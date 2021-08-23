مسرح عبد المنعم جابر يستعد لعرض «أيامنا على تكة»

يستعد مسرح عبد المنعم جابر بمحافظة الإسكندرية، لرفع الستار عن العرض المسرحي الكوميدي الذي يحمل عنوان «أيامنا على تكة»، ومن المقرر أن يبدأ العرض خلال يومي 1 و2 سبتمبر2021، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتدور أحداث المسرحية، في إطار كوميدي اجتماعي، وتناقش تأثير التكنولوجيا والسويشيال ميديا المختلفة على أيامنا وحياتنا بشكل عام، وعلاقتنا الأسرية والعاطفية.

يشار إلى أن العرض المسرحي «أيامنا على تكة»، من تأليف خالد أبو بكر، وإخراج أحمد عبد الرحمن العسعوس.

يشارك فى بطولة العرض، خالد ابو بكر، محمد أبو السعد، وليد أبو المجد، وائل عوني، شيماء حمادة، خلود جلال، أسما عبدلله، ذكرى الحريرى، ميدو مزيكا، محمد هانى، وتمثيل ودعاية محمود أبو زيد «ديبو»، تمثيل وديكور محمد مصطفى، تمثيل ومساعد مخرج سيد أحمد، تمثيل ومخرج منفذ محمد منصور، إعداد موسيقى أنور عصام، إضاءة أحمد طارق، إدارة مسرحية ميشو النعمان، منسق إعلامي محمد الهاوي.

يقدم العرض للجمهور بالمسرح، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.