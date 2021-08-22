انطلاق الدورة الحادية عشرة لمهرجان «مسرح بلا إنتاج الدولي» اليوم

تنطلق اليوم الأحد، 22 أغسطس 2021 الدورة الحادية عشرة لمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي بقصر ثقافة الأنفوشي بالاسكندرية، والدخول مجاني بدون دعوات.

دخول المهرجان مجاني بدون دعوات

وتبدأ فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان «مسرح بلا إنتاج الدولي»، المنعقد في الفترة من 22 حتى 26 أغسطس على مسارح مكتبة الإسكندرية، وليسيه الحرية، وقصر ثقافة الانفوشي بمدينة الإسكندرية، تحمل هذه الدورة اسم الفنان الأستاذ الدكتور أشرف ذكي، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

يبدأ الحفل فى الساعة السابعة مساء

تبدأ فعاليات المهرجان، باستقبال الوفود بقصر ثقافة الأنفوشي في الساحة الفلكلورية أمام المسرح، في تمام السابعة مساءً، حيث تمر الوفود علي السجادة الحمراء لالتقاط الصور التذكارية، ثم الدخول لقاعة الاحتفال بالمسرح الكبير بالقصر، ويدشن الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، يعقبه عرض فني قصير، تقدمه فرقة الايقاعات الشرقية بقصر ثقافة الأنفوشي بقيادة المايسترو عزت بسيوني، يليه عرض غنائي قصير بعنوان «كل بلاد الفن جيران»، كلمات وألحان محمد مصطفى رجب، إخراج محمد فاضل.

تبدأ كلمات الافتتاح بكلمة أحمد درويش -رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي- تليها كلمة الفنان أحمد سمير مدير المهرجان، ثم كلمة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان وتختتم الكلمات الافتتاحية بكلمة الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان ورئيسه الشرفي.

ويعقب بذلك مراسم تكريم مُكرَمي الدورة الحادية عشرة وهم: الراحل خلف أحمد «السكرتير السابق بقسم المسرح بكلية الأداب جامعة الإسكندرية»، والفنان الشاب عصام عمر، و‏المخرج محمد الطايع، ‏والفنان خالد محروس، والفنان السعودي إبراهيم عسيري.

تختتم فعاليات الافتتاح، بتكريم لجنة مشاهدة العروض: الفنان السعيد قابيل، الفنان سامح الحضري، الفنان محمد ميزو، الفنان إسلام عوض الفنان أحمد سمير، يعقب ذلك الإعلان عن لجنة تحكيم المهرجان والتي تضم في عضويتها من مصر الأستاذ الدكتور هاني أبو الحسن سلام، والفنان حمزة العيلي، من الإمارات الفنان إبراهيم القاحومي، من تونس السينوغراف أنيس الطعلوش، من ألمانيا الفنان فتاح ديوري، مقرر لجنة التحكيم الفنانة سارة فؤاد من مصر.