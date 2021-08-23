خروج سحر عبد الحميد والدة ندى رحمي من المستشفى بعد استقرار حالتها

أعلنت الفنانة والإعلامية ندى رحمي، عن خروج والدتها الفنانة سحر عبد الحميد من المستشفى، عقب استقرار حالتها الصحية.

وقالت ندي لـ«الوطن»: «الحمد لله والدتي استقرت حالتها الصحية وخرجت من المستشفى، ولكن الأطباء شددوا على الراحة التامة لها، وقياس الضغط بشكل مستمر».

أزمة صحية مفاجئة

وكانت الإعلامية ندى رحمي، أعلنت الإثنين الماضي، عبر حسابها على «فيس بوك»، تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على أثرها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتبت ندى رحمي عبر حسابها: «شكرا لكل اللي سأل، ماما اتحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم».