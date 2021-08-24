أخبار الطقس اليوم.. حار رطب على القاهرة والعظمى تصل 36

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أخبار الطقس اليوم، حيث أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، على أن يكون الطقس معتدلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلًا.

أخبار الطقس اليوم

ووفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على أن تتلاشى سريعًا في توقيت الساعة السابعة صباحًا، على أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 24

السلوم 32 24

سيوة 33 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 35 24

نخل 35 21

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 33 17

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 25

بني سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 25

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

إدفو 40 28

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 37 27

أبو رماد 37 28

حلايب 35 27

رأس حدربة 36 27