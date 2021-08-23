 محافظ كفر الشيخ يتفقد بدء إنشاء مجمع خدمي بمطوبس ضمن «حياة كريمة»

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأن تكون جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها المحافظة مع المواطنين أسبوعية، وكلف المحافظ، خلال جولته بمركز مطوبس، اليوم الاثنين، رؤساء القرى ورئيس مجلس مركز ومدينة مطوبس، بعقد جلسات حوارية مع الأهالي، ومناقشتهم في المشروعات التي يجري تنفيذها، والاستماع إلى آراء المواطنين والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقده المحافظ بحضور أهالي قرية «البصراط» وتوابعها، لشرح المشروعات التي تتضمنها مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه عمرو البشبيشى، يرافقهما اللواء إسلام صلاح، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، مشروع إنشاء المجمع الخدمي بقرية «اليسرى»، التابعة للوحدة المحلية لقرية «البصراط»، بإشراف جهاز التعمير، وتم البدء في تنفيذه في 25 يوليو 2021، بتكلفة 9 ملايين و500 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 20%، بعد أن تم الانتهاء من أعمال الخوازيق ويجري عمل الأساسات.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومسئول وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وأحمد السماحي، مقرر حياة كريمة، وماهيتاب مجدي، ممثلة مؤسسة حياة كريمة، ومحمد سالم، مندوب مجلس الوزراء، وهيام الطباخ، ومحمد الصمودي، وعادل النجار، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعمر عبد الفتاح، نائب رئيس مدينة مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش المشروعات الخدمية التي ستُقام على 28 قطعة من أراضي وزارة الزراعة التي خصصت للمحافظة، مؤكداً أن الدولة تشجع تولي الشباب القيادة والاعتماد عليهم، وهذا ما تم انتهاجه في المحافظة، ولابد من التلاحم بين الشباب بطاقتهم الإيجابية، وكبار السن للاستفادة من خبرتهم، مطالباً الشباب والمواطنين بالتوجه لمشروعك، للحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروع يدر عليه ربحاً.

نائب محافظ كفر الشيخ: كل الخدمات ستصل للمنازل وكل المسئولين آذان صاغية لأهالينا بمطوبس

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه وجه بوضع لافتات بمواقع المشروعات الخدمية بقرى حياة كريمة توضح كافة البيانات الخاصة بالمشروع، مؤكداً أن قرى مطوبس ستشهد إقامة مجمعات حرفية، إضافة لكل الخدمات المعلن عنها من مجمعات خدمية ورصف طرق، ومشروعات صرف صحي، وتحسين مياه، وتوصيل إنترنت فائق السرعة للمنازل، ورصف طرق، وتوصيل الغاز، وغيرها من المشروعات، مؤكداً أنه سيتم توفير موقع لمستشفى مطوبس والإسعاف، قبل عملية الإنشاء أو الإحلال والتجديد، لإنشاء مستشفى متميز بها كافة الأجهزة الحديثة.

من جانبه، أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ترحيبه بكل الأفكار والآراء من أهالي مطوبس للاستفادة منها، مطالباً كل الأهالي بإبداء الآراء في الأعمال التي تجري للاستفادة منها، مؤكداً أن كل المسئولين آذان صاغية لأهالينا في مطوبس، مشيراً إلى أن كل الخدمات ستصل للمنازل، وستتم إقامة مجمعات خدمية شاملة كافة الخدمات.

وقال «البشبيشي» إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستفيد منها 18 قرية و187 تابعاَ، ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، ورصف الطرق بالاسفلت، ورصف الطرق الداخلية بالأنترلوك، إضافة إلى تبطين الترع، واقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرها من الخدمات.