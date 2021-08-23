محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات الصرف ضمن «حياة كريمة»

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، يرافقهما اللواء إسلام صلاح، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمقدم احمد شزوان، بالرقابة الادارية، اليوم الاثنين، مشروع الصرف الصحي بناحية «خان الجني»، الذي يجري تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي بكفر الشيخ، وتم بدء الأعمال به في 13 يونيو الماضي، بتكلفة 40 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 40%، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي يجرى تنفيذها بقرى مركز مطوبس.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه مشروع تحسين خدمة مياه الشرب بخان الجني بطول 35.11 كيلومتر، وتوابعها الجهة، بإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم البدء بالمشروع في 27 يونيو، بتـكلفة 2 مليون و473 ألف و470 جنيهاً، وبلغت نسبة التنفيذ 25%.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومسئول وحدة «حياة كريمة» بالمحافظة، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، وأحمد السماحى، مقرر «حياة كريمة»، وماهيتاب مجدي، ممثلة مؤسسة «حياة كريمة»، ومحمد سالم، مندوب مجلس الوزراء، وهيام الطباخ، ومحمد الصمودي، وعادل النجار، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعمر عبد الفتاح، نائب رئيس مدينة مطوبس.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه تطوير وتجهيز المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس، بإشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ضمن المراكز التكنولوجية الـ13، التي تم الانتهاء منها وتشغيلها بمدن ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، كما تفقدا المكتب الذي تم تخصيصه للمحافظ لمتابعة مبادرة «حياة كريمة» بمطوبس.

«نور الدين»: مركز مطوبس سينضم للتأمين الصحي الشامل

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مركز مطوبس سيدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أن هناك توجه بأن المناطق التي دخلت ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ستدخل فور الانتهاء منها، بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن مركز مطوبس، الذي يتم العمل به، سيقدم خدمة صحية متميزة، فسيكون بها بنوك الدم ومعامل على أعلى مستوى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، خلال الحوار المجتمعي مع أهالي قرية البصراط بمركز مطوبس، أن مبادرة حياة كريمة ستغير المنطقة بالكامل.

وكشف المحافظ عن المشروعات الخدمية التي ستشهدها قرى مركز مطوبس، وعددها 18 قرية و187 تابعاَ، ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية.

وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، رصف الطرق بالاسفلت، ورصف الطرق الداخلية بالأنترلوك، إضافة إلى تبطين الترع، واقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرهم من الخدمات.