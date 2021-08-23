بـ«المياه والملابس القطنية».. واجه الحرارة والرطوبة خلال الـ 5 أيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ 5 أيام المقبلة، مشيرة إلى ارتفاع الرطوبة خلال الأسبوع الجاري وحتى السبت القادم، إذ تصل في القاهرة والوجه البحري إلى 88%، كما تصل في السواحل الشمالية إلى 90%، مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

نصائح للتغلب على ارتفاع الرطوبة

وقدمت هيئة الأرصاد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعض النصائح للتغلب على الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة نعرض أبرزها فيما يلي:

- ابتعد عن الجلوس في الأماكن المغلقة التي لا يوجد بها تهوية جيدة.

- تناول السوائل والعصائر الطبيعية الخالية من السكر بكميات كبيرة.

- تناول الماء بكثرة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تناول الخضراوات الطازجة الغنية بالماء مثل الخيار.

- لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة ما بين وقت الظهر والعصر، وعدم الخروج إلا للحاجة، والحرص على عدم التواجد لفترات طويلة خارج المنزل، في ظل الطقس الحار، خاصة بالنسبة لأصحاب البشرة الحساسة.

- عند الخروج احرص على ارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة وابتعد عن الألوان الداكنة.

- إسدال الستائر لتقليل دخول أشعة الشمس فوق البنفسجية.

- احرص على الاستحمام بالمياه الباردة من أجل الحفاظ على برودة الجسم.

- إذا اضطررت للخروج يجب ارتداء قبعة كبيرة، نظارة شمسية، ووضع كيم واقٍ للشمس.

- إذا شعرت بالتعب أو بالهبوط اتصل بأرقام الطوارئ والنجدة.

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» الذي يقدمه الإعلامي باسم طبانة، إنَّه في الأسبوع الأخير من أغسطس وبدايات الخريف تبدأ درجات الحرارة الصغرى تنخفض تدريجيًا، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ستستمر إلى نهاية أغسطس.