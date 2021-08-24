10 قواعد للمفاضلة بين الموظفين عند التعيين في «الخدمة المدنية»

ضوابط كثيرة حرص قانون الخدمة المدنية، لوضعها وتفصيلها في اللائحة التنفيذية للقانون، لضمان تقليص ظواهر المحاباة والمجاملة والمحسوبية في التعيينات الحكومية، خاصة عند المفاضلة بين الموظفين المرشحين للتعيينات بالجهاز الإداري للدولة.

التعيين في الوظائف بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية

«الوطن» تستعرض قواعد المفاضلة بين الموظفين المرشحين للتعيينات من خلال المسابقات الحكومية، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 12 و13 و14 و15 على النحو التالي:

1- التعيين في الوظائف المادة 12 يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

2- في جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون خالية وممولة.

3- يكون التعيين في الوظائف المعلن عنها لشغلها، بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان.

لجنة لاختيار إجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة

4- عند التساوي بين المرشحين للتعيينات يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.

5- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته.

6-تشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة.

7- ألا تقل مدة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والتقديم لها عن شهر.

8- تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة 12.

9- المادة 13 تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة في المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة.

10- الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء, وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.