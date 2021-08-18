«التعليم» تعلن عن 4605 وظائف خالية بـ5 محافظات.. موعد التقديم والشروط

أعلنت مديريات التربية والتعليم في 5 محافظات، هي الشرقية، ومطروح، والقليوبية، وأسيوط، وبني سويف، عن حاجتها لشغل وظائف قيادية وإشرافية لديها، بالإضافة إلى محافظتي الدقهلية وشمال سيناء، واللتان انتهتا اليوم من تلقي طلبات تلك الوظائف من خلال الإدارات التعليمة والمديريات.

ويصل عدد هذه الوظائف إلى 4605 وظائف، وتُجرى عمليات اختيار تلك القيادات عن طريق المقابلات الشخصية، وذلك بعد توافر كل الشروط المطلوبة ضمن الملف الذي يتقدم لها طالب الوظيفة.

أنواع الوظائف المطلوبة في مديريات التربية والتعليم

وتطلب مديريات التربية والتعليم للتوظيف موجه عام مادة «نشاط»، موجه أول مادة، وموجه مادة «نشاط»، ومدير مدرسة «ابتدائي – إعدادي – ثانوي» عام وفني، ووكيل مدرسة «ابتدائي – إعدادي – ثانوي» عام وفني، ومدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، وموجه تربية خاصة، ومدير مدرسة تربية خاصة، ووكيل مدرسة تربية خاصة، ومدير مدرسة رسمية للغات، ووكيل مدرسة رسمية للغات.

وظائف مديرية التربية والتعليم بالشرقية

ويتوافر في مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أعضاء هيئات تعليم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التعليمية التابعة للمديرية، ويبلغ عدد الوظائف المتاحة 1700 وظيفة، ويتم التقديم لها حتى يوم 28 أغسطس الجاري، ويشترط توافر مؤهل عالي تربوي أو مؤهل علي مناسب بالإضافة إلي شهادة التأهيل التربوي.

وظائف مديرية التربية والتعليم ببني سويف

أُعلن عن الحاجة لأعضاء هيئات تعليم بديوان مديرية التربية والتعليمية ببنى سويف والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، ويبلغ عدد الوظائف 965 وظيفة، ويتم التقديم لهم حتى يوم 31 أغسطس 2021، ويُشترط توافر مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مناسب، إضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي.

وظائف مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية توافر 1019 وظيفة إشرافية بديوان المديرية والادارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، ويتم التقديم لها حتى يوم 21 أغسطس 2021، ويشترط اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وينبغي توافر القدرات الفنية المعرفة لعلوم الحاسب الألى واللغة الإنجليزية، فضلا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

وظائف مديرية التربية والتعليم بمطروح

تتوفر كذلك وظائف لأعضاء هيئات التعليم لمديرية التربية التعليم بمطروح والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية، ويبغ عدد الوظائف 917 وظيفة، ويتم التقدم لهم حتى يوم 15 سبتمبر 2021.

وظائف مديرية التربية والتعليم بأسيوط

وتطلب مديرية التربية والتعليم بأسيوط 4 وظائف فقط بدرجة مدير عام ويتم التقديم لهم حتى يوم 30 أغسطس 2021، وهي مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم العام، ومدير عام إدارة ديروط التعليمية.