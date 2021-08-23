الأهلي يتوج بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة بالفوز على قطر القطري

توج النادي الأهلي بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة، للمرة الحادية والعشرين في تاريخه بعد الفوز على قطر القطري في نهائي البطولة التي أقيمت بالأردن، بثلاثة مباريات مقابل مباراة واحدة،.

وانتصر فريق الأهلي في المباراة الأولى والتي خاضها لاعب الفريق عمر عصر، صاحب المركز الخامس في أولمبياد طوكيو الماضية، بعد الفوز على لاعب قطر القطري بثلاثة أشواط دون رد، إذ فاز 11/4، ثم الفوز في الشوط الثاني 11/8 وهي نفس نتيجة الشوط الثاني.

قطر القطري في العودة عبر محترفه النمساوي بعدما فاز على محمد البيلي لاعب الأهلي، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لتصبح النتيجة هي التعادل بين الفريقين.

في الشوط الثالث نجح سيد لاشين من الفوز على لاعب قطر القطري في مبارة ماراثونية امتدت لخمسة أشواط يينهما، حسمها «لاشين» لصالحه في النهاية بالفوز 3/2.

في المباراة الرابعة والحاسمة، نحج عمر عصر من الفوز على المحترف النمساوي في فريق قطر القطري، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وذلك رغم تأخره في النتيجة بشوطين دون رد، واقتراب منافسه من الفوز واللجوء لمباراة خامسة لتحديد البطل، إلا أن عصر نجح في النهاية من التألق، وخطف ثلاثة أشواط ليحسم المبارة في النهاية الفوز 3/2 في الأشواط، ثم يحسم الفوز في المباراة لصالح الأهلي بنتيجة 3/1 في مجموع المباريات ويتوج الفريق باللقب.