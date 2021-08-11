عصام يوسف: احتفال بـ«ربع جرام» في النادي الأهلي

أعلن الروائي عصام يوسف عزمه إقامة حفل للاحتفال بفوز روايته «ربع جرام» بجائزة الملك عبدالله بن الحسين للإبداع، موضحا أن الحفل سيقام قريبا بالنادي الأهلي، حيث نشر يوسف صورة له مع المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة عبر «فيس بوك» وعلق عليها: «قريبا النادي الأهلي يستضيف الروائي عصام يوسف في أول صالون ثقافي، احتفالا بفوز رواية «ربع جرام» بجائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للابداع، كل الاحترام والتقدير للمخرج العظيم خالد جلال، رئيس اللجنة الثقافية للنادي الأهلي.

وكان يوسف أعلن فى مايو الماضي فوز روايته «ربع جرام»، بجائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للإبداع، ضمن جوائز مجال الفنون والآداب، والرواية من الأدب الاجتماعى، وتتبنى مشكلة إدمان المخدرات باعتبارها واحدة من أهم المشكلات التى تعانى منها كافة المجتمعات الإنسانية وترسم طريق الحل والخلاص.

من هو عصام يوسف:

عصام يوسف هو روائي، وسناريست، وكاتب مصري، ولد في القاهرة، درس اللغة الإنجليزية، بجامعة القاهرة، ووالده هو الكاتب عبد التواب يوسف، ووالدته هي نتيلة راشد رئيسة تحرير مجلة سمير للأطفال.

وكتب يوسف عددا من الأعمال منها رواية: «ربع جرام»، و«2 ضباط»، وهما من أكثر الروايات مبيعًا في مصر، بالإضافة إلى مسلسل «ذهاب وعودة» في 2015، كما قدم البرنامج التليفزيوني «العباقرة»، حيث أعلن مؤخرا عن فتح باب الاشتراك للموسم الثاني من البرنامج «العباقرة أصحاب»، الذي يقدمه عبر قناة القاهرة والناس، وذلك بعد تقديمه الموسم الأول من البرنامج على القناة ذاتها.