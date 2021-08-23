المنتج وليد منصور يتعاقد مع دياب لمدة عامين.. «يا ساتر» أولى أعمالهما

تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنان دياب، لمدة عامين، ليكون له حق الإنتاج والإشراف العام على أعمال الأخير، بما يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.

وانتهى دياب من تسجيل أغنية «ياساتر» التي تُعد هي المفاجأة الأولى لهما بعد التعاقد ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

«يا ساتر» أولى أغنيات دياب مع وليد منصور

وتعاقد المنتج وليد منصور مع دياب على المشاركة في فيلم «كوزمو»، الذي يعد من أقوى الأفلام التي تشهدها السينما خلال الفترة المقبلة، حيث يضم الفيلم نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم خالد النبوي ومصطفى شعبان ونيللي كريم.

وليد منصور أطلق مسابقة لاكتشاف المواهب

كان المنتج وليد منصور، أطلق مؤخرا مسابقة لاكتشاف مواهب الغناء تحمل عنوان «The Talented» لدعم المواهب الغنائية الجديدة، وتعد الأضخم في مصر والوطن العربي بمشاركة نخبة من صناع الموسيقى.

يذكر أن وليد منصور يستعد حاليا للسفر لأحدي الدول الأوروبية، بصحبة فريق عمل فيلم «أهل الكهف» لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من الفيلم هناك تمهيدا لعرضه نهاية العام الجاري.

الصح بين دياب والمنتج نصر محروس

كان دياب قد أنهى منذ أيام قليلة خلافه مع المنتج نصر محروس، بعد أزمات ومشكلات دامت لما يقرب من 8 سنوات، وشهد الصلح بينهما وساطة الفنان تامر حسني الذي جمع دياب ومحروس.

ونشر تامر، عبر صفحته، فيديو للتصالح وعلق عليه قائلا «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر، نصر محروس، وتم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكراً أستاذ نصر شكراً إنك كبرتني ومردتليش طلبي ووقفت جانب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر نصر محروس».