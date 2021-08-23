وليد منصور يكشف أسباب انفصاله الفني عن روبي

أبدى المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، دهشته، من تفسيرات البعض بأن انفصاله الفني عن المطربة روبي، بعدما نجح في عودتها للغناء مُجددًا، يرجع إلى الشائعات التي طاردتهما مؤخرًا بشأن ارتباطهما عاطفيًا، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال وليد منصور، لـ«الوطن»، إنّه كان هناك عقد عمل مدته 6 شهور فقط، ينص على إنتاج ميني ألبوم لـ روبي، مكوّن من 6 أغاني، متابعًا: «قدرت أخلص الأغاني في وقت قصير أوي، شايف إنّ قدرت أعمل عودة كويسة لروبي، وأعتقد إنّ مصر كلها اتكلمت عنها بشكلٍ كويس، وأنا نجحت في إعادتها كمغنية مرة تانية».

وليد منصور: وارد أشتغل مع روبي مرة تانية

وأكد أنّ الانفصال الفني عن روبي، لم يكن بسبب شائعات ارتباطهما عاطفيًا، قائلًا: «مفيش الكلام ده خالص، ووارد نرجع نشتغل مع بعض تاني، وأنتج لها أغاني السنة الجاية، وبالفعل هناك مشروع فني آخر نتعاون فيه سويًا لكن ليس غنائي».

وكشف المنتج وليد منصور، كواليس تعاونه مع الفنانة روبي، قائلًا: «الأزمة كانت في إزاي أقنعها في عز نجاحها الفني إنها ترجع تغني وتعمل ميني ألبوم.. وكمان كان بينا اختلافات في الروئ وحول اختيار الأغاني، يعني أنا كان عاجبني أغنيتين أوي، وهما حتة تانية وفستك.. وهي كانت معترضة عليهم».

وليد منصور: لا أعتقد أنّ روبي ستُقدم أغاني جديدة لنهاية العام

وتابع: «أقدرت اقنعها وقلت لهم دول السوبر اللي هيرجعوا روبي تاني وده اللي حصل»، لافتًا إلى عدم تجديد التعاقد مع روبي مجددًا، بقوله: «لا أعتقد أنّ روبي ستُقدم أغاني جديدة حتى نهاية العام، ورأيت أنني أتعاون مع مطربين آخرين في الوقت الراهن، لكن من الوارد التعاون معها مجددًا في المستقبل القريب».

وأشار المنتج وليد منصور، إلى أنّ هناك مشروعات غنائية قائمة مع عدد من المطربين، منهم سميرة سعيد، ومي سليم، ويسرا، وهيثم شاكر، ومحمد عباس، ومحمد جمعة، ووائل جسار ودياب.