مصرع شاب صعقاً بالكهرباء في الغردقة

لقي شاب مصرعه صعقاً بالكهرباء داخل أحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، قبل قليل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحرالأحمر، إخطاراً من اللواء شرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، مساء اليوم الاثنين، يفيد بورود بلاغ إلى الرائد إسلام عبد الحميد، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بمصرع شاب يُدعى «بسام محمد»، يبلغ من العمر 22 سنة، نتيجة إصابته بالصعق بالكهرباء، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم 3 سيارات

وشهدت محافظة البحر الأحمر حادثاً مأساوياً، في وقت سابق، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 12 آخرون، في حادث تصادم بين 3 سيارات، سيارة ملاكي، وسيارة نصف نقل، وأتوبيس تابع لإحدى شركات الورق بالعين السخنة، على طريق الأدبية بمحافظة السويس، ودفع مرفق إسعاف السويس بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين والجثث الأربع إلى مستشفى السويس العام.

وسادت حالة من الحزن مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، بعد مصرع أسرة «مجدي جورج»، أثناء ذهابهم لقضاء إجازة في طريقهم لمدينة السويس، للاحتفال بعيد العذراء مريم، فكانت الرحلة الأخيرة لهم، ولم يلحقوا فرحة عيد السيدة مريم العذراء، ليعودوا إلى مدينة رأس غارب في صناديق الجثامين.

وتلقى مدير أمن السويس إخطاراً من الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس، تابع لإحدى الشركات، مع سيارة ملاكي، وأخرى نصف نقل، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين، تنوعت إصاباتهم بين جروح وكدمات وسحجات بالجسم وغيبوبة، بينهم 4 مصابون بإصابات خطيرة، توفى أحدهم في وقت لاحق، بعد دخوله في غيبوبة نتيجة إصابته بنزيف في المخ.